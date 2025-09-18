Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo di Città di Fisciano, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Orto Sociale – Dal seme della terra al seme dell’inclusione”, promosso dalla Cooperativa Sociale Progetto2000 in collaborazione con i Comuni di Fisciano, Siano e Bracigliano e il Consorzio Sociale Valle dell’Irno, con il sostegno della Regione Campania. L’iniziativa è rivolta a ragazzi dai 16 ai 21 anni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, con l’obiettivo di favorire percorsi di inclusione sociale, relazionale e lavorativa, offrendo al tempo stesso sostegno concreto alle famiglie. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Presentato il progetto “Orto Sociale – Dal seme della terra al seme dell’inclusione”