Presentato alla Camera il progetto che ridisegna la professione legale
Alla Camera dei deputati tiene banco un passaggio decisivo: la presentazione del disegno di legge delega che ridisegnerà l’ordinamento forense. Un tavolo ricco di voci istituzionali e professionali ha illustrato un testo nato dal confronto tra governo e categoria, con l’obiettivo di restituire alla professione un impianto normativo aggiornato e condiviso. Un percorso condiviso verso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: presentato - camera
Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile
Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile
Economia nel Reggino negli ultimi 20 anni: lo studio presentato alla Camera di commercio
Altroconsumo ha presentato alla Camera dei Deputati un’indagine sulla puntualità del servizio ferroviario - X Vai su X
Ritardi e disservizi ferroviari Questa mattina in conferenza stampa alla Camera ho presentato la proposta di legge a mia prima firma che nasce da una proposta concreta di Altroconsumo Servono rimborsi più equi e più semplici da ottenere, come minimo fino - facebook.com Vai su Facebook
Firenze ridisegna la logistica urbana. Camera di commercio e Uniontrasporti al lavoro per un piano sostenibile; “La strana coppia” che ridisegna in chiave contemporanea le atmosfere della camera da letto; Un progetto residenziale all'avanguardia ridisegna via Principe Eugenio a Milano.
Screening nefropatie per lavoratori Ssn, presentato progetto - Individuare tempestivamente i casi di malattia renale tra i lavoratori del Servizio sanitario nazionale e sviluppare una rete di centri di screening, partendo dalle esperienze territoriali. Riporta ansa.it