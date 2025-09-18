Presentata la fiera ExpoSele | oltre 80 spettatori al PalaSele di Eboli dal 25 al 27 settembre

Undici tra DOP e IGP della Campania, buyer internazionali, talk su agrifood e innovazione, matching tra domanda e offerta di lavoro, cooking show Dal 25 al 27 settembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, il PalaSele di Eboli ospiterà ExpoSele, la nuova fiera dell’agroalimentare che punta a rilanciare la storica tradizione fieristica della città con una prospettiva moderna e internazionale. L’evento, con ingresso gratuito per i partecipanti, si propone come vetrina delle eccellenze della Piana del Sele e del Sud Italia (saranno presenti undici tra DOP e IGP), nonché come occasione di incontro tra imprese, istituzioni e mercati esteri. 🔗 Leggi su Zon.it

