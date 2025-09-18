Presentata Fuoriclassici Stagione 2025 26 del Teatro Serra

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi novità al Teatro Serra di Napoli che inaugura la decima stagione di attività con nuovi spazi ed un rinnovato ventaglio di proposte laboratoriali e culturali nel solco di un percorso intrapreso nel 2016 di creazione di un centro di formazione in cui aiutare i talenti della drammaturgia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentata - fuoriclassici

Presentata “Fuoriclassici” Stagione 2025/26 del Teatro Serra. #sponsor; Opening della stagione culturale di Nomea, il 24 settembre 2025 a Palazzo Venezia Napoli; Toscana diffusa: 200mila euro per edicole e distributori piccoli comuni.

presentata fuoriclassici stagione 2025Presentata “Fuoriclassici” Stagione 2025/26 del Teatro Serra - Un cartellone fuori dagli schemi di nuova drammaturgia e classici rivisitati. Secondo liquidarte.it

presentata fuoriclassici stagione 2025“Fuoriclassici” Stagione 2025/26 del Teatro Serra. Conferenza stampa martedì 16 settembre - Martedì 16 settembre, ore 11:00 conferenza stampa per la stagione 2025/26 “Fuoriclassici” del Teatro Serra di Napoli. Come scrive comunicati-stampa.net

Cerca Video su questo argomento: Presentata Fuoriclassici Stagione 2025