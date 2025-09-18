Prende il via la campagna abbonamenti del Teatro Guglielmi

A partire da domani prende ufficialmente il via la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa del Teatro Guglielmi, promossa dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il cartellone propone un programma ricco e variegato che punta ad ampliare il pubblico senza rinunciare alla qualità, offrendo occasioni di incontro e di scoperta a spettatori di ogni età e con gusti differenti. Ecco le modalità di sottoscrizione e gli orari di apertura della biglietteria. Fino a mercoledì 24 settembre, in orario 9-12.45 e 15.30-19.15 presso la biglietteria del teatro, e online sul circuito Vivaticket, i vecchi abbonati potranno confermare il proprio abbonamento (stessa formula, stesso posto, stesso turno). 🔗 Leggi su Lanazione.it

