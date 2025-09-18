Prende a pugni in faccia la compagna e i figli piccoli | 42enne arrestato nel Casertano

Fanpage.it

È accaduto a Vairano Patenora, nella provincia di Caserta. L'uomo ha anche minacciato i familiari con un coltello: datosi alla fuga, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

