Premiati gli artisti protagonisti della 30esima mostra del Lavello

Leccotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arte e devozione al Lavello in occasione della storica festa dedicata a Maria. Un evento caratterizzato anche dalla 30esima della mostra collettiva d’arte promossa dal centro culturale il Lavello in accordo con la parrocchia di Foppenico. “Le dediche ai due settori della mostra sono state molto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premiati - artisti

Premiati gli artisti protagonisti della 30esima mostra del Lavello; Premio Lunezia 2025: tra i premiati Francesca Michielin, Kaput, La Niña, Luk3 e Rita Pavone.

Cerca Video su questo argomento: Premiati Artisti Protagonisti 30esima