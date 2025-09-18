Preghiera del mattino del 18 Settembre 2025 | Rendimi Tuo collaboratore

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 18 Settembre 2025: “Rendimi Tuo collaboratore”

