Arezzo, 18 settembre 2025 – In programma martedì 23 settembre l’incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare tutte le novità Prosegue il progetto di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti nel comune di Pratovecchio Stia, realizzato in collaborazione tra l’Amministrazione comunale, Sei Toscana e l’Autorità di ambito. Dopo l’installazione dei nuovi cassonetti stradali a Pratovecchio, da fine settembre si procederà con Stia e con il resto del territorio comunale, portando a compimento la riorganizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pratovecchio Stia: si completa la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti