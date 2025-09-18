Pratovecchio Stia | si completa la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti
Arezzo, 18 settembre 2025 – In programma martedì 23 settembre l’incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare tutte le novità Prosegue il progetto di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti nel comune di Pratovecchio Stia, realizzato in collaborazione tra l’Amministrazione comunale, Sei Toscana e l’Autorità di ambito. Dopo l’installazione dei nuovi cassonetti stradali a Pratovecchio, da fine settembre si procederà con Stia e con il resto del territorio comunale, portando a compimento la riorganizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pratovecchio - stia
Pratovecchio Stia: nuovi cassonetti per una raccolta differenziata di qualità
Pratovecchio Stia, farmaci israeliani gettati nel cestino dentro la Casa della Salute: scoppia il caso
Pratovecchio Stia, medico e infermiera si scusano: “Solo un gesto simbolico per la pace, nessuno spreco di farmaci
Comune di Pratovecchio Stia. . Sabato 13 settembre 2025 Stia, Museo dell’Arte della Lana LA PRIMA MARATONA TEATRALE TOSCANA - facebook.com Vai su Facebook
Pratovecchio Stia: si completa la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti; Tutte le novità dei servizi di; Pratovecchio Stia: nuovi cassonetti per una raccolta differenziata di qualità.
Pratovecchio Stia: si completa la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti - Arezzo, 18 settembre 2025 – Pratovecchio Stia: si completa la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti In programma martedì 23 settembre l’incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare ... Si legge su lanazione.it
Pratovecchio Stia: nuovi cassonetti per una raccolta differenziata di qualità - Lunedì 28 luglio in programma l’incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare tutte le novità legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti È in partenza dalla metà di ... Secondo lanazione.it