Prato il colpo in attacco Ecco bomber Rossetti

Ecco il bomber: Simone Rossetti è da considerarsi un nuovo calciatore dell’Ac Prato. Manca l’ufficialità della società, ma nella giornata di ieri l’attaccante classe ‘97, dopo aver completato la rescissione contrattuale con il Livorno, ha fatto il suo arrivo in città, per poi sostenere nel pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni sul Sussidiario. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Bologna, è stato acclamato dai tifosi presenti allo stadio Lungobisenzio. Le aspettative nei suoi confronti sono altissime. D’altronde, nella scorsa annata Rossetti ha trascinato il Livorno alla promozione in Serie C, segnando 12 reti, alle quali vanno aggiunte anche le quattro siglate fra Poule Scudetto e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

