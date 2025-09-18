Pranzano al ristorante a San Pietro e ‘fanno il vento' | scappano senza pagare il conto da 200 euro

Cinque ragazzi hanno pranzato in un ristorante di via dei Gracchi, quartiere Prati, e poi si sono alzati senza pagare il conto di 200 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pranzano - ristorante

Pranzano al ristorante e scappano, il titolare: "Pagate e devolverò la cifra in beneficenza"

Pranzano al ristorante e restano intossicati: in cinque all'ospedale di Oliveto Citra

Salmonella, 60 intossicati dopo un pranzo in un ristorante nel Casertano - facebook.com Vai su Facebook

Pranzano al ristorante a San Pietro e 'fanno il vento': scappano senza pagare il conto da 200 euro; Pranzo al ristorante, poi la fuga senza pagare il conto; I migliori ristoranti dove mangiare a Torino nel quartiere di San Salvario (aggiornati al 2025).

Castel San Pietro, carne scaduta in frigo. Ristorante multato - Una rosticceria e un ristorante sanzionati per un importo complessivo di 11. Come scrive ilrestodelcarlino.it

San Pietro: blatte, escrementi e alimenti scaduti. Chiuso ristorante da incubo - Blatte, escrementi, alimenti scaduti: è quello che si sono trovati di fronte gli agenti del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti nel pomeriggio ... Riporta romatoday.it