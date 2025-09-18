Pozzuoli | scoperti furti di energia elettrica 9 persone denunciate dai Carabinieri
Controlli a via Seneca a Pozzuoli: famiglie collegate abusivamente alla rete pubblica da un anno. Questa mattina a Pozzuoli i Carabinieri della locale stazione, con il supporto del personale tecnico specializzato di Enel, hanno eseguito una serie di controlli nelle palazzine di via Seneca. Nel corso delle verifiche è emerso che nove famiglie, residenti nei civici 1, 2, 5 e 9, avevano realizzato allacci abusivi alla rete elettrica pubblica, prelevando energia in maniera illecita da circa un anno. Per questo motivo i militari hanno proceduto a denunciare nove persone ritenute responsabili del furto di corrente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
