Poteva fare una carriera folle | Viviano elogia un ex talento del calcio italiano
Gli infortuni lo hanno martoriato per tutta la carriera: Firenze, Cremona, poi Brescia e tanta Serie B Nel post gara di Ajax-Inter, Emiliano Viviano ha commentato assieme agli spettatori di TvPlay alcuni calciatori sottovalutati dai media e dagli stessi tifosi. Come ad esempio Cole Palmer, “fenomeno vero” secondo l’ex portiere. Ma non solo. Anche Jorgensen, ex Fiorentina e Udinese, per Vivio era un giocatore completo e duttile: “Lo chiamavano il computer, perché poteva giocare ovunque. L’unico ruolo che non faceva era l’attaccante e il difensore centrale”. Prima dei saluti, Emiliano Viviano ha svelato il nome di un suo ex compagno di squadra, che avrebbe potuto fare una carriera differente. 🔗 Leggi su Tvplay.it
