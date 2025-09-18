Potenziamento della Polfer Ferrini in prefettura | Venga ripristinato un presidio fisso in stazione
Facendo seguito all’ultima direttiva del ministero dell’Interno riguardante il potenziamento della Polizia Ferroviaria, nella giornata di ieri, mercoledì 17 settembre, si è tenuto in prefettura a Forlì un incontro istituzionale promosso dalla direzione regionale della Polfer, finalizzato a un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: potenziamento - polfer
SICUREZZA NELLE STAZIONI: IL PREFETTO INCONTRA IL NUOVO DIRIGENTE POLFER, PRONTI INTERVENTI ANCHE A MORTARA PAVIA – Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Pavia un incontro istituzionale tra il Prefetto Francesca De Ca - facebook.com Vai su Facebook
Potenziamento della Polfer, Ferrini in prefettura: Venga ripristinato un presidio fisso in stazione.