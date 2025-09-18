Posti vacanti DSGA 2025 26 | gli INTERPELLI aperti AGGIORNATO

18 set 2025

Gli Uffici Scolastici provinciali pubblicano in questi giorni gli INTERPELLI alla ricerca di ex DSGA, nuova Area dei funzionari e dell’Elevata qualificazione. L'interpello serve a raccogliere le candidature per l’attribuzione dei posti rimasti vacanti. L'articolo Posti vacanti DSGA 202526: gli INTERPELLI aperti. AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

