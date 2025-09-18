Posti vacanti DSGA 2025 26 | gli INTERPELLI aperti AGGIORNATO

Gli Uffici Scolastici provinciali pubblicano in questi giorni gli INTERPELLI alla ricerca di ex DSGA, nuova Area dei funzionari e dell’Elevata qualificazione. L'interpello serve a raccogliere le candidature per l’attribuzione dei posti rimasti vacanti. L'articolo Posti vacanti DSGA 202526: gli INTERPELLI aperti. AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: posti - vacanti

Concorso IRC: posti vacanti dopo i pensionamenti e assunzioni [Chiarimenti]

Immissioni in ruolo 2025, 52mila posti vacanti, ma quanti saranno davvero autorizzati? Il Ministero convoca i sindacati: informativa martedì 8 luglio alle 15

Immissioni in ruolo docenti 2025, 52mila posti vacanti, ma quanti saranno davvero autorizzati? Il Ministero convoca i sindacati: informativa martedì 8 luglio alle 15

É stato pubblicato il Quinto Avviso Ripianamenti Posti Vacanti del concorso Scopri tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook

Posti vacanti DSGA 2025/26: gli interpelli pubblicati e le scadenze https://scuolainforma.news/posti-vacanti-dsga-2025-26-gli-interpelli-pubblicati-e-le-scadenze/… via @Scuolainforma - X Vai su X

Posti vacanti DSGA 2025/26: tanti gli INTERPELLI aperti. AGGIORNATO; ATP ROMA – AVVISO – Copertura posti disponibili DSGA; Personale ATA: in arrivo nota, decreto e ripartizione posti disponibili destinati alle immissioni in ruolo 2025/2026.

DSGA: rimangono 569 posti vacanti, nel 2026/27 saranno circa 800. Anquap: “Servono nuovi bandi di concorso” - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato nel 2024 due procedure per l’assunzione di 2. Come scrive orizzontescuola.it

"Assumere su tutti i posti: ne restano vacanti seimila" - Parte la procedura per stabilizzare 382 posti, ma il sindacato chiede più interventi per risolvere la precarietà nel settore amministrativo scolastico. Si legge su ilgiorno.it