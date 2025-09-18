Poste Italiane in 53 uffici postali della Ciociaria il turno allo sportello si prenota con una telefonata

Frosinonetoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei 53 uffici della provincia di Frosinone con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni da remoto effettuate tramite app o sito di Poste Italiane, il turno allo sportello si può prenotare anche con una telefonata al numero 06.4526.4526.La modalità è stata pensata soprattutto per coloro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Nuovo accordo di collaborazione tra la polizia e Poste italiane per rafforzare la sicurezza cibernetica

Poste Italiane, in 53 uffici postali della Ciociaria il turno allo sportello si prenota con una telefonata; Chieti: il progetto Polis a San Martino sulla Marrucina; Poste Italiane: grazie a Report per far luce su precarietà in azienda.

poste italiane 53 ufficiPoste Italiane porta la mobilità elettrica nei piccoli comuni cuneesi - Presentato il piano per le colonnine di ricarica nell'ambito del progetto Polis: 40 infrastrutture in provincia senza costi per le amministrazioni. Si legge su targatocn.it

poste italiane 53 ufficiPoste Italiane, posizioni aperte per operatori di sportello: domande entro il 21 settembre - Posizioni aperte anche per categorie protette, contratto a tempo determinato e indeterminato presso gli uffici di Poste Italiane in 34 province ... it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane 53 Uffici