Poste Italiane in 53 uffici postali della Ciociaria il turno allo sportello si prenota con una telefonata
Nei 53 uffici della provincia di Frosinone con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni da remoto effettuate tramite app o sito di Poste Italiane, il turno allo sportello si può prenotare anche con una telefonata al numero 06.4526.4526.La modalità è stata pensata soprattutto per coloro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Poste Italiane porta la mobilità elettrica nei piccoli comuni cuneesi - Presentato il piano per le colonnine di ricarica nell'ambito del progetto Polis: 40 infrastrutture in provincia senza costi per le amministrazioni. Si legge su targatocn.it
Poste Italiane, posizioni aperte per operatori di sportello: domande entro il 21 settembre - Posizioni aperte anche per categorie protette, contratto a tempo determinato e indeterminato presso gli uffici di Poste Italiane in 34 province ... it.blastingnews.com scrive