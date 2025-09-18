Poste Italiane assume nel novarese | si cercano operatori di sportello
Poste Italiane cerca personale in provincia di Novara.L'azienda ricerca operatori di sportello appartenenti alle categorie da inserire presso gli uffici postali del territorio.Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti e servizi con iniziale contratto a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
