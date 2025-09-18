Possiamo essere un laboratorio di innovazione e sostenibilità

" Siena può essere il laboratorio ideale per nuove iniziative capaci di coniugare storia, innovazione e sostenibilità ". Il sindaco Nicoletta Fabio, aprendo i lavori del seminario su “ Cambiamento climatico e tutela del paesaggio tra cultura, natura e identità” ha ricordato come proprio il Santa Maria della Scala rappresenti un "luogo dell’accoglienza, uno spazio vivo che nel tempo ha messo al centro il tema della cura". E Siena sia un esempio di come sia esaltato "da secoli il legame speciale tra uomo e ambiente. Le bellezze architettoniche e il paesaggio naturale hanno sempre dialogato, in un equilibrio che oggi sentiamo tanto più fragile quanto prezioso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

