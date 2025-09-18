Posata la prima ' pietra' dell' Hydrogen Hub | Energia pulita per trasporti e industria del territorio VIDEO
Sono iniziati ufficialmente oggi i lavori del nuovo Hydrogen Hub di Trieste, progetto promosso da AcegasApsAmga per sviluppare un ecosistema energetico basato sull'idrogeno verde, che secondo quanto previsto entrerà in funzione nel 2026.Alla cerimonia di posa della prima pietra hanno partecipato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: posata - prima
Neuropsichiatria infantile a Brescia, posata la prima pietra: sarà un polo d’eccellenza
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità”
Posata la prima pietra del nuovo comando dei vigili del fuoco
Il 16 settembre 2025 resterà una data da ricordare per il Polo Scolastico Meucci-Galilei. Posata la prima pietra del nuovo Campus che ospiterà 2400 studenti. È il più grande complesso della @CittaMetro_FI che vi ha investito oltre 75 milioni di euro. - X Vai su X
Il13. . UDINE. POSATA LA PRIMA PIETRA PER LA NUOVA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI AREAMEDICA DELL’UNIVERSITA’ DI UDINE. - facebook.com Vai su Facebook
Posata la prima 'pietra' dell'Hydrogen Hub: Energia pulita per trasporti e industria del territorio (VIDEO); Porto Marghera, il sindaco Brugnaro alla posa della prima pietra del primo impianto di idrogeno rinnovabile; Energia, via ai lavori per la Hydrogen Valley a Porto Marghera: «Trasformerà l'area».
Danieli, prima pietra nuovo impianto siderurgico green in Svezia - TRIESTE, 18 SET – E’ stata posata oggi la prima pietra del nuovo impianto siderurgico green realizzato da Danieli per il gigante dell’acciaio svedese SSAB a Lulea (Svezia). Secondo msn.com
Danieli posa la prima pietra del nuovo impianto green a Lulea - Progetto da 1 miliardo che ridurrà del 7% le emissioni della Svezia Ebba Busch, vicepremier svedese e ministra dell’Energia: "La più grande iniziativa di ricerca e innovazione della storia moderna del ... Lo riporta teleborsa.it