Posata la prima ' pietra' dell' Hydrogen Hub | Energia pulita per trasporti e industria del territorio VIDEO
Sono iniziati ufficialmente oggi i lavori del nuovo Hydrogen Hub di Trieste, progetto promosso da AcegasApsAmga per sviluppare un ecosistema energetico basato sull'idrogeno verde, che secondo quanto previsto entrerà in funzione nel 2026.Alla cerimonia di posa della prima pietra hanno partecipato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
