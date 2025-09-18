porto antico cuore pulsante del turismo sotto la lanterna

In attesa di tutto il completamento del Waterfront di Levante è il Porto Antico di Genova ancora il vero protagonista dell’affaccio a mare cittadino: dall’Acquario ai Magazzini del Cotone, dalla Piazza delle Feste alla fortezza di Porta Siberia, si amplia fino a comprendere le aree della Fiera di Genova, con il Padiglione Blu, la Piazza sul mare e le darsene nautiche. Una location del capoluogo ligure che è anche il terminale turistico e lo sarà ancora di più in questi giorni del Salone Internazionale. Il Porto Antico dunque rappresenta il cuore della città, l’anima del centro storico e la più grande piazza sul Mediterraneo, è lo spazio sempre aperto in cui ogni giorno si incontrano turismo, cultura, congressi, fiere, spettacoli, sport, nautica, ristorazione e shopping. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

