Porto Antico cuore pulsante del turismo sotto la Lanterna
In attesa di tutto il completamento del Waterfront di Levante è il Porto Antico di Genova ancora il vero protagonista dell’affaccio a mare cittadino: dall’Acquario ai Magazzini del Cotone, dalla Piazza delle Feste alla fortezza di Porta Siberia, si amplia fino a comprendere le aree della Fiera di Genova, con il Padiglione Blu, la Piazza sul mare e le darsene nautiche. Una location del capoluogo ligure che è anche il terminale turistico e lo sarà ancora di più in questi giorni del Salone Internazionale. Il Porto Antico dunque rappresenta il cuore della città, l’anima del centro storico e la più grande piazza sul Mediterraneo, è lo spazio sempre aperto in cui ogni giorno si incontrano turismo, cultura, congressi, fiere, spettacoli, sport, nautica, ristorazione e shopping. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: porto - antico
Al via EstateSpettacolo 2025: oltre 70 appuntamenti al Porto Antico tra spettacoli e grande musica
Al via il Balena Festival 2025 al Porto Antico con Afterhours, Baustelle, Tananai e molti altri
Quei Boomers dei Bruciabaracche al Porto Antico, tra VHS, nostalgia e Fiorello | Video
? Port&ShippingTech 2025 porta a Genova il futuro delle #tecnologie marittime https://bit.ly/4nASFVV Il 16 e il 17 ottobre al Porto Antico di Genova torna l’appuntamento di riferimento per #innovazione, #sostenibilità e trasformazioni geopolitiche del settore - X Vai su X
Nuovo appuntamento con la cena 100% veg all’Old Port Bar, nella splendida cornice di Marina Porto Antico a Genova Per ogni menù, 1€ sarà devoluto a La Collina dei Conigli ODV, associazione che si occupa di recuperare e riabilitare animali provenien Vai su Facebook
Porto Antico cuore pulsante del turismo sotto la Lanterna; Genova sta per accogliere la tappa di The Ocean Race Europe: dal 3 al 7 settembre al Porto Antico; Genova accoglie ancora Ocean Race: dal 3 al 7 settembre il Porto Antico diventa villaggio del mare.
Museo Genoa, novità in arrivo per i tifosi rossoblu. Il punto - Museo Genoa, novità in arrivo: presto una nuova sede per la casa della memoria rossoblù Il Museo Genoa, cuore pulsante della storia calcistica rossoblù, si prepara a vivere un importante cambiamento. calcionews24.com scrive
Genova, “Cucina Liguria e dintorni”: l'eccellenza gastronomica nel cuore del Porto Antico - “Cucina Liguria e dintorni” torna dall’11 al 13 aprile a Calata Falcone e Borsellino, nel cuore del Porto Antico di Genova, per trasformare l'area in una vera e propria mostra dedicata alle eccellenze ... Da tg24.sky.it