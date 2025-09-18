Porti infrastrutture e sicurezza nella pesca calabrese | dalla Regione oltre 2,5 milioni

È stato pubblicato sul sito della Regione Calabria, nella sezione relativa al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, il Bando “Investimenti nei Porti per migliorare le condizioni di sbarco” a valere sul fondo Feampa 2021-2027.Il bando ha una dotazione complessiva di oltre 2 milioni e mezzo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

