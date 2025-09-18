Portato via dalla madre 44enne napoletano riabbraccia figlio | il tribunale lo aveva affidato al padre
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ tornato tra le braccia del padre, ieri sera, il bimbo di 7 anni di cui si erano perse le tracce lo scorso 3 settembre, dopo che la madre, una modella senegalese di 32 anni, l’aveva portato a Milano, dove vivono alcuni suoi parenti. Il piccolo era stato accompagnato in un paese della provincia di Milano, a casa di conoscenti della madre, che è stata denunciata. “L’incubo è finito”, ha detto l’avvocato Angelo Pisani, che con il collega Carlo Bianco hanno assistito il padre del piccolo, un 44enne napoletano. “A causa della resistenza opposta dalla madre – ha aggiunto – siamo stato costretti a una mediazione per evitare altri danni al piccolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
