Porta il cane a passeggio nel centro di Napoli 19enne accerchiato da coetanei e accoltellato

L'episodio sconcertate poco prima delle 13.00, in una strada del centralissimo quartiere Chiaia, dove si trovano locali eleganti e boutique Napoli, poco dopo mezzogiorno e mezzo i carabinieri della compagnia Napoli Centro, allertati dal 112, sono intervenuti a via Giacomo Piscicelli, all'alte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Porta il cane a passeggio nel centro di Napoli, 19enne accerchiato da coetanei e accoltellato

