Pordenonelegge fischi a Fedriga che all' inaugurazione del festival
Fischi al presidente della Regione Massimiliano Fedriga durante l'inaugurazione di Pordenonelegge. Mercoledì al teatro Verdi ha preso il via la 26esima edizione del festival del libro e della libertà. Madrina di quest'anno, il premio nobel per la pace Shirin Ebadi, esule iraniana a causa delle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: pordenonelegge - fischi
Pordenonelegge, fischi a Fedriga che all'inaugurazione del festival; Pordenonelegge nel segno della libertà, Mattarella: «La cultura antidoto all’indifferenza».
Eventi: Fedriga, Pordenonelegge evento di punta in Italia - "Anche in Occidente vedo rischi per il confronto plurimo delle idee e per la libertÃ " ... Lo riporta ilgazzettino.it
Pordenonelegge, inaugurazione il 17 con Premio Nobel Shirin Ebadi - PORDENONE – Si preannuncia emozionante l’evento di inaugurazione della 26^ edizione di pordenonelegge, in programma domani – mercoledì 17 settembre – alle 18. Si legge su pordenoneoggi.it