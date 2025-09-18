Pordenone Fc poker al Fontanafredda e tripletta di Zorzetto

Arriva la prima vittoria in Eccellenza per il Pordenone. Schiantato il Fontanafredda con un sonoro 4-0, i neroverdi adesso salgono a quattro punti in classifica dopo tre giornate. Mattatore del turno infrasettimanale è stato Carlo Zorzetto, autore di una tripletta. L'attaccante si è fatto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

