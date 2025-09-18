Porchetta a Km 0 per gustare le eccellenze enogastronomiche della Valle di Suessola

Sabato 20 settembre, presso la suggestiva Casa della Vigna in via Caprioli a Cervino, si terrà l’evento “Porchetta a Km 0”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e alla promozione delle eccellenze agroalimentari della Valle di Suessola e del basso casertano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: porchetta - gustare

Questo weekend lasciati conquistare dal gusto autentico! La nostra porchetta arrosto cotta a legna ti aspetta: croccante fuori, succosa dentro, un vero capolavoro di sapore da gustare subito. Vieni a provarla e riscopri i sapori che fanno la differenza! - facebook.com Vai su Facebook

Festa di Santa Maria Ausiliatrice e Appia food festival: musica, cibo e divertimento a Brindisi; Unti & Bisunti: dieci cibi di strada selezionati da Hundredrooms; Panini: i migliori di Firenze e dove mangiarli.

Porchetta a Km 0: il simbolo della cultura gastronomica locale alla Casa della Vigna - Sabato 20 settembre 2025, presso la suggestiva Casa della Vigna in Via Caprioli, Cervino (Ce), si terrà l’evento “Porchetta a Km 0”, un’iniziativa dedicata ... Secondo napolivillage.com

Tutte le delizie a km 0 del “Salento da gustare” - Saldamente radicato nel solco della tradizione ma proiettato nel futuro. Segnala lecceprima.it