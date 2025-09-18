Sabato 20 settembre 2025, presso la suggestiva Casa della Vigna in Via Caprioli, Cervino (Ce), si terrà l’evento “Porchetta a Km 0”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e alla promozione delle eccellenze agroalimentari della Valle di Suessola e del basso casertano. Immersi nel verde di un oliveto secolare e in un paesaggio naturale mozzafiato, i visitatori . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Porchetta a Km 0: il simbolo della cultura gastronomica locale alla Casa della Vigna