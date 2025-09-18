Porchetta a Km 0 | Evento di valorizzazione territoriale a Cervino

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 20 settembre 2025, presso la suggestiva Casa della Vigna in Via Caprioli, Cervino (Ce), si terrà l’evento “ Porchetta a Km 0 ”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e alla promozione delle eccellenze agroalimentari della Valle di Suessola e del basso casertano. Immersi nel verde di un oliveto secolare e in un paesaggio naturale mozzafiato, i visitatori potranno vivere un’esperienza autentica tra gusto, tradizione e convivialità. L’ingresso è gratuito e l’inizio dell’evento è previsto per le ore 19:00, con l’apertura degli stand gastronomici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Porchetta a Km 0”: Evento di valorizzazione territoriale a Cervino

In questa notizia si parla di: porchetta - valorizzazione

