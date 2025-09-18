Ponza | collegamenti veloci da Terracina fino agli inizi di ottobre

Terracina - Ponza ogni giorno fino al 5 ottobre. Questa la decisione presa dalla NLG – Navigazione Libera del Golfo, che ha deciso così di agevolare quei passeggeri che vorranno raggiungere l'isola anche in questo scorcio di fine estate. Le partenze da Terracina resteranno quotidiane alle 8:40. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

I collegamenti da Formia per Ponza e Ventotene sono curati da LAZI OMAR (Compagnia di Trasporto Marittimo) Gli orari allegati sono validi FINO AL 14 GENNAIO 2025 aggiornamenti e contatti: http://www.laziomar.it/orari-e-destinazioni - facebook.com Vai su Facebook

Ponza, incidente tra motoscafo e gommone: padre e figlio sbalzati in acqua e trasferiti in ospedale in codice rosso - Drammatico rientro da Ponza ieri nel tardo pomeriggio per padre e figlio che stavano viaggiando verso porto Badino a bordo di un gommone. Come scrive ilmessaggero.it