Pontecagnano l’opposizione incalza | Automedica scelta che penalizza il territorio

Tempo di lettura: 2 minuti «Lo spostamento dell’automedica da Pontecagnano Faiano a Battipaglia, previsto a partire dal 1° ottobre, rappresenta una scelta profondamente sbagliata e dannosa per il nostro territorio. Non si può privare un comprensorio di circa 60.000 abitanti – comprendente la nostra città e i comuni limitrofi – di un presidio sanitario fondamentale per l’emergenza-urgenza. Si tratta di un servizio che, in molte circostanze, ha fatto concretamente la differenza tra la vita e la morte». È quanto dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Bisogno e Mariella dell’Angelo (Città Pubblica), Donato Pierro (Legati – Città Protagonista), Raffaele Silvestri (Fratelli d’Italia) e Gianfranco Ferro (Forza Italia), commentando la decisione dell’ASL Salerno di trasferire il servizio di automedica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

