Pontecagnano Faiano incidente stradale | muore 20enne
Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente in una curva tra la strada che collega Aversana con Litoranea. In un curvone nei pressi del Lago di Annone, un giovane di 20 anni, residente a Olevano sul Tusciano, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto schiantandosi contro le barriere New Jersey. Sul posto l’ambulanza del Vopi ed i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere della vettura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
