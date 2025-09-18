Ponte sullo Stretto e opere compensative Ripepi | Falcomatà lascia la città a mani vuote

“Mentre i sindaci di Messina e Villa San Giovanni, pur nutrendo riserve e perplessità sulla costruzione del Ponte sullo Stretto, hanno avuto la lucidità e il coraggio di chiedere opere compensative concrete per i loro territori, a Reggio Calabria regna il silenzio colpevole di Giuseppe Falcomatà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

