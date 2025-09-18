ponte delle grazie serve una deroga

Lo svincolo dell’interesse culturale del ponte delle Grazie, ad agosto, da parte della Soprintendenza, costituisce un ulteriore passo verso la progettazione del nuovo ponte, l’affidamento dei lavori di demolizione della struttura, e il contestuale cantiere per la realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra il centro di Faenza e il Borgo. Si tratta però di un passaggio appunto, legato a un iter molto più complesso di quanto, nel 2023 subito dopo l’alluvione, fosse immaginabile. I costi preventivati, e poi finanziati dalla Struttura Commissariale tramite le ordinanze, sono diversi rispetto a quanto inizialmente fosse stato ipotizzato (5,5 milioni di euro in prima battuta, oggi 8,2 milioni di euro più 900mila euro di progettazione, ndr), e i tempi decisamente più dilatati (la prima previsione di completamento era il 2025, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

