Ponte Ciucci torna a Messina aspettando la Corte dei Conti | Ecco i lavori previsti entro l' anno e cosa faremo per Contesse
L'ultimo ok è quello della Corte dei Conti, poi il Ponte potrà davvero entrare nella sua fase operativa. Ma tra annunci politici e caute frenate, ballano ancora diverse date su quando effettivamente partiranno i cantieri. Di questo (e non solo) ha parlato l'amministratore delegato della Stretto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: ponte - ciucci
Ponte, Ciucci aggiorna il cronoprogramma: "Primi cantieri a settembre"
Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Via e Vinca concluse positivamente, opera per doppio uso civile e militare"
Ponte sullo Stretto di Messina, firmato al Mit l’accordo di programma. Ciucci: "Definisce i ruoli di ciascuno"
Ponte sullo Stretto, Ciucci torna in Calabria: focus su tariffe ed espropri - X Vai su X
?Pietro Ciucci, AD Società Stretto di Messina, ospite a Italia no limits ha fatto il punto su opere anticipate, tariffe e attesa dei cittadini per l'opera. Per risentire l'intervista https://giornaleradio.fm/puntate/italia-no-limits-di-lunedi-15-settembre-2025/ #Pontesull - facebook.com Vai su Facebook
Ponte, Ciucci torna a Messina aspettando la Corte dei Conti: Ecco i lavori previsti entro l'anno e cosa faremo per Contesse; Ponte sullo Stretto, Ciucci a Messina: “Pronti a partire con le opere. Attesa per la Corte dei Conti”; Ponte sullo Stretto, Ciucci torna in Calabria: focus su tariffe ed espropri ·.
Ponte sullo Stretto. Ciucci a Messina, nella primavera 2026 le opere compensative - Visita istituzionale oggi per l’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci che ha incontrato il vicesindaco Salvatore Mondello a ... Segnala 98zero.com
Ponte, Ciucci a Messina: “Con ok Corte dei conti, via a espropri e opere compensative”, la road map - Con il via libera della Corte dei conti, atteso entro il prossimo novembre, potrà essere messa in moto anche la macchina del piano espropri che coinvolgerà, oltre la Calabria, Messina e la provincia t ... itacanotizie.it scrive