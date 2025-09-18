Ponte Ciucci torna a Messina aspettando la Corte dei Conti | Ecco i lavori previsti entro l' anno e cosa faremo per Contesse

L'ultimo ok è quello della Corte dei Conti, poi il Ponte potrà davvero entrare nella sua fase operativa. Ma tra annunci politici e caute frenate, ballano ancora diverse date su quando effettivamente partiranno i cantieri. Di questo (e non solo) ha parlato l'amministratore delegato della Stretto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it