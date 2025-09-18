Pontassieve celebra il Patrono San Michele Arcangelo con 3 giorni di festa in paese
Quest'anno Pontassieve rende omaggio al suo Patrono San Michele Arcangelo con festeggiamenti che dureranno 3 giorni: da sabato 27 a lunedì 29 settembre. Infatti, la festa si arricchisce di una terza giornata di celebrazioni grazie all'impegno della Proloco di Pontassieve insieme al Comune di.
Testimonianze, film e riflessioni. Pontassieve celebra la Liberazione
Dal 3 al 6 ottobre, alle Sieci, frazione di Pontassieve, si terrà la Festa delle Specialità al Tartufo, un appuntamento autunnale che celebra i sapori del territorio. L'evento si svolgerà presso la S.M.S. Croce Azzurra Pontassieve e offrirà un ricco menù con tartufo, t
Festa del Patrono 2025; Pontassieve celebra il Patrono San Michele Arcangelo. Tre giorni di festa e attività; Festa del Patrono 2024.
Domenica 29 settembre si celebra San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato - Arezzo, 28 settembre 2024 – Domenica 29 settembre 2024, si celebra San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.
Santo patrono: la Polizia celebra San Michele Arcangelo - Si celebra oggi San Michele Arcangelo proclamato patrono della Polizia di Stato con la bolla papale di Pio XII, del 29 settembre 1949.