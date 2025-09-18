Pomigliano Teatro Festival 2025 prima edizione di successo che guarda già al futuro
Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Pomigliano Teatro Festival, una rassegna che in sole sei settimane ha saputo crescere, consolidarsi e diventare un punto di riferimento per la comunità cittadina e per l’intero territorio. Il Festival ha trasformato la città in un palcoscenico, dove arte, emozioni e relazioni hanno trovato spazio e respiro. Un viaggio che ha visto alternarsi spettacoli, incontri e momenti di formazione, dimostrando come il teatro possa farsi linguaggio universale, capace di unire generazioni e sensibilità diverse. Sei settimane intense di emozioni, incontri, parole e suoni hanno animato Pomigliano d’Arco, con ospiti d’eccezione come Paola Minaccioni, protagonista della serata inaugurale, Valeria Impagliazzo e Nello Provenzano, Blas Roca Rey insieme al figlio Rocco, la serata omaggio a Maurizio Scaparro con Pino Micol, la storia di Steve Prefontaine, portata in scena da Felice Panico, fino alla chiusura con il talento di Matteo Cirillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
