Polpette in piazza con i Ragazzi di Robin nel fine settimana a Senago

Da venerdì a domenica, i Ragazzi di Robin, associazione che da anni si occupa di inclusione e autonomia per giovani e adulti con disabilità, saranno in piazza a Senago a proporre le loro polpette. Gli impolpettabili, progetto dei Ragazzi di Robin, in piazza a Senago Il nuovo progetto dell’associazione si chiama “Gli Impolpettabili” e rappresenta . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

