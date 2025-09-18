Polonia in arrivo i primi reattori modulari d’Europa | così Varsavia inaugura la nuova era del nucleare
La compagnia statale polacca Orlen, attraverso la joint venture OSGE con Synthos Green Energy, ha annunciato la costruzione dei primi due reattori modulari nucleari (SMR) in Europa, con entrata in funzione prevista entro il 2035. L’impianto sorgerà a W?oc?awek, città industriale della Cuiavia-Pomerania caratterizzata da un’elevata domanda energetica legata alla produzione di fertilizzanti, plastiche e materiali chimici. La scelta del sito risponde all’esigenza di garantire continuità di approvvigionamento in un’area strategica e di ridurre la dipendenza dal carbone, che ancora oggi copre circa il 60% del fabbisogno elettrico polacco. 🔗 Leggi su It.insideover.com
