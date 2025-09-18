Polonia in arrivo i primi reattori modulari d’Europa | così Varsavia inaugura la nuova era del nucleare

It.insideover.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia statale polacca Orlen, attraverso la joint venture OSGE con Synthos Green Energy, ha annunciato la costruzione dei primi due reattori modulari nucleari (SMR) in Europa, con entrata in funzione prevista entro il 2035. L’impianto sorgerà a W?oc?awek, città industriale della Cuiavia-Pomerania caratterizzata da un’elevata domanda energetica legata alla produzione di fertilizzanti, plastiche e materiali chimici. La scelta del sito risponde all’esigenza di garantire continuità di approvvigionamento in un’area strategica e di ridurre la dipendenza dal carbone, che ancora oggi copre circa il 60% del fabbisogno elettrico polacco. 🔗 Leggi su It.insideover.com

polonia in arrivo i primi reattori modulari d8217europa cos236 varsavia inaugura la nuova era del nucleare

© It.insideover.com - Polonia, in arrivo i primi reattori modulari d’Europa: così Varsavia inaugura la nuova era del nucleare

In questa notizia si parla di: polonia - arrivo

LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: un terzetto in fuga a 100 km dall’arrivo

LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: superato l’ultimo traguardo volante, 60 km all’arrivo

LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 45 km dall’arrivo

Polonia, in arrivo i primi reattori modulari d’Europa: così Varsavia inaugura la nuova era del nucleare; Nucleare, la Polonia annuncia la costruzione dei suoi primi reattori modulari; La Polonia ospiterà la prima centrale nucleare BWRX-300 in Europa.

In Polonia arriva l'aria artica: primi fiocchi sui Monti Tatra ad agosto - L'aria artica ha portato un netto calo delle temperature in Polonia e la prima neve su Monti Tatra, con - Riporta it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Polonia Arrivo Primi Reattori