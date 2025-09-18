Polo Natatorio di Granaretto | completata la struttura in elevazione
Fiumicino, 18 settembre 2025 – Proseguono spediti i lavori per la realizzazione del nuov o Polo Natatorio di Granaretto, L’opera, destinata a diventare un importante polo sportivo e sociale per il territorio, sta avanzando con successo e rispettando il cronoprogramma previsto. E’ stata infatti completata l’intera struttura in elevazione, comprensiva di copertura e pareti perimetrali, segnando un importante traguardo nel processo di costruzione. La struttura prende forma. Il montaggio della struttura prefabbricata ( leggi qui ) iniziato nelle scorse settimane, ha segnato una fase fondamentale nella realizzazione del Polo Natatorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: polo - natatorio
Polo natatorio di Granaretto: in dirittura d’arrivo le opere per le fondamenta
Piscina Pegaso, il polo natatorio di San Bartolo a Cintoia pronto nel 2026
Nuovo polo natatorio, il sopralluogo a San Bartolo a Cintoia
FESTIVAL UNDER 12 – OSTIA 2025 Oggi prende il via un’avventura speciale per i nostri Esordienti della Training Academy O.R. Un evento unico organizzato dalla FIN, che riunisce i migliori giovani talenti della pallanuoto italiana al Polo Natatorio di O - facebook.com Vai su Facebook
Polo Natatorio di Granaretto: completata la struttura in elevazione; Polo Natatorio Granaretto, completata struttura in elevazione.
Prende forma il polo natatorio di Granaretto: iniziato il montaggio della struttura - Un passaggio fondamentale che segna l’ingresso del cantiere nella fase più visibile e attesa dalla cittadinanza ... Da ilfaroonline.it
Piscina Pegaso, il polo natatorio di San Bartolo a Cintoia pronto nel 2026 - Firenze, 19 agosto 2025 – Sarà inaugurato nel 2026 il polo natatorio a San Bartolo a Cintoia a Firenze, all’interno di quella che si configura sempre più come una cittadella dello sport, dato che ci ... Riporta lanazione.it