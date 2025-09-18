Polo Natatorio di Granaretto | completata la struttura in elevazione

Fiumicino, 18 settembre 2025 – Proseguono spediti i lavori per la realizzazione del nuov o Polo Natatorio di Granaretto, L’opera, destinata a diventare un importante polo sportivo e sociale per il territorio, sta avanzando con successo e rispettando il cronoprogramma previsto. E’ stata infatti completata l’intera struttura in elevazione, comprensiva di copertura e pareti perimetrali, segnando un importante traguardo nel processo di costruzione. La struttura prende forma. Il montaggio della struttura prefabbricata ( leggi qui ) iniziato nelle scorse settimane, ha segnato una fase fondamentale nella realizzazione del Polo Natatorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it