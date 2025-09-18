polizia progetto di alfabetizzazione digitale degli istituti scolastici della regione toscana

Arezzo, 18 settembre 2025 – Prenderà il via da Firenze, il 25 settembre il “Progetto di alfabetizzazione digitale degli Istituti Scolastici della Regione Toscana”, nato dalla collaborazione tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana e l’Associazione “Riaccendi il Sorriso”, con l’obiettivo di raggiungere i Dirigenti Scolastici e dei docenti Referenti per il Cyberbullismo degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di tutte le Province toscane. L’iniziativa è mirata all’alfabetizzazione digitale e allo sviluppo delle capacità, in capo ai docenti, di gestire situazioni problematiche legate alla sicurezza digitale e al benessere psicofisico degli alunni, oltre che all’acquisizione di competenze pratiche per proteggere le informazioni personali e i dispositivi utilizzati, riconoscere e contrastare comportamenti dannosi online e promuovere un uso consapevole e sicuro della rete tra gli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

