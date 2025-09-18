Polizia Progetto di alfabetizzazione digitale degli istituti scolastici della regione Toscana
Arezzo, 18 settembre 2025 – Prenderà il via da Firenze, il 25 settembre il “Progetto di alfabetizzazione digitale degli Istituti Scolastici della Regione Toscana”, nato dalla collaborazione tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana e l’Associazione “Riaccendi il Sorriso”, con l’obiettivo di raggiungere i Dirigenti Scolastici e dei docenti Referenti per il Cyberbullismo degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di tutte le Province toscane. L’iniziativa è mirata all’alfabetizzazione digitale e allo sviluppo delle capacità, in capo ai docenti, di gestire situazioni problematiche legate alla sicurezza digitale e al benessere psicofisico degli alunni, oltre che all’acquisizione di competenze pratiche per proteggere le informazioni personali e i dispositivi utilizzati, riconoscere e contrastare comportamenti dannosi online e promuovere un uso consapevole e sicuro della rete tra gli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: polizia - progetto
Un gommone e alcuni bagnanti col sup in difficoltà: i soccorsi della polizia nell'ambito del progetto "Estate insieme in sicurezza"
Con il Progetto Fuori…Gioco allo Stadio Comunale “Rizzo” di San Giorgio Jonico, in un quadrangolare di calcio si sfidano le rappresentative di Detenuti, Magistrati, Avvocati e Polizia Penitenziaria
Anche la polizia locale di Terni avrà la sua camera di sicurezza: via libera al progetto
Con l’inizio dell’anno scolastico ha preso il via a Modena un nuovo progetto per aumentare la sicurezza davanti alle scuole. Un insieme di interventi sia degli educatori di strada che della Polizia Locale. Nello specifico questo piano prevede: Più sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE TOSCANA; L’alfabetizzazione digitale a scuola. Parte il progetto anti-cyberbullismo; L'alfabetizzazione digitale fra i banchi di scuola.
L'alfabetizzazione digitale fra i banchi di scuola - TOSCANA: Il progetto di polizia e associazione "Riaccendi il Sorriso" arriva negli istituti toscani per formare docenti e dirigenti a tutela degli studenti ... Segnala toscanamedianews.it
Alfabetizzazione digitale: un progetto contro il cyberbullismo nelle scuole della Toscana - Promosso dalla Polizia e dall'associazione "Riaccendi il sorriso" partirà da Firenze il 25 settembre e raggiungerà gli istituti scolastici in tutto il territorio toscano ... Secondo intoscana.it