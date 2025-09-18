Polizia controlli a tappeto Un arresto sette denunce

Uno spacciatore di venti anni, di origine egiziana, individuato e denunciato nel centro storico del capoluogo, sette denunce per reati inerenti allo spaccio, alla tutela del patrimonio e altro, il divieto di ritorno a Colle Val d’Elsa per due anni per due giovani, il sequestro di oltre 10 chilogrammi di cocaina, 16 grammi di hashish, denaro contante per oltre 16mila euro. È il frutto delle operazioni di controllo messe in atto dalla Polizia di Stato negli ultimi giorni. In particolare nel centro storico di Siena, in quelle individuate come "zone di aggregazione giovanile", negli ultimi dieci giorni sono state identificate oltre 1217 persone, è il bilancio complessivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia, controlli a tappeto. Un arresto, sette denunce

In questa notizia si parla di: polizia - controlli

Maxi Controlli della Polizia a Torre del Greco: 170 Persone Identificate e 10 Veicoli Bloccati

Napoli, controlli della Polizia a Mergellina: identificate 300 persone e 6 sanzioni

Il centro storico di Caravaggio senza pace, risse tra giovanissimi e baccano: la Polizia locale raddoppia i controlli

Controlli serrati della Polizia di Stato nei luoghi di aggregazione giovanile. 1217 persone identificate in 10 giorni - facebook.com Vai su Facebook

Polizia, controlli a tappeto. Un arresto, sette denunce; Criminalità giovanile, controlli a tappeto della Polizia: due arresti per spaccio; Librino, controlli a tappeto della Polizia tra arresti, droga e denunce.

Polizia, controlli a tappeto. Un arresto, sette denunce - In dieci giorni sono state identificate oltre 1200 persone nel centro storico. Come scrive lanazione.it

Castellammare e Sant'Antonio Abate, raffica di controlli: trovate pistole e proiettili. Un arresto - Controlli a tappeto a Castellammare di Stabia e a Sant’Antonio Abate per i carabinieri della locale compagnia. Segnala lostrillone.tv