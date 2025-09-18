Pohjanpalo | In Finlandia me lo sognavo il pubblico del Barbera
L'attaccante del Palermo: "Sogno di vincere il campionato da capocannoniere. Imparo da Inzaghi ogni volta che parla di calcio".
Pohjanpalo sogna il Palermo in A: "Siamo solo all'inizio, che emozioni al Barbera" - L'attaccante del Palermo, Joel Pohjanpalo, ha parlato a Tuttosport della sua voglia di togliersi grandi soddisfazioni in una piazza che freme per.