’Poggibonsi di Gusto’al top Oltre diecimila visitatori hanno affollato il centro
Oltre 10mila visitatori nel centro storico. Successo per la seconda edizione di ‘Poggibonsi di Gusto’. Un evento in grado dunque di confermarsi a distanza di dodici mesi come uno dei più attesi nel panorama toscano del buon cibo e del buon bere, per effetto dell’impegno di Viamaestra Centro Commerciale Naturale, Comune di Poggibonsi, Fisar Valdelsa, Fondazione Elsa, Confcommercio e Confesercenti. Enti e associazioni che hanno saputo mettere in rete energie, risorse e professionalità. Sull’onda dei già confortanti riscontri del 2024, ‘Poggibonsi di Gusto’ ha saputo andare oltre le aspettative. Merito di proposte enogastronomiche raffinate e originali, accompagnate da una selezione di vini e spumanti di altissimo livello, molto apprezzate sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: poggibonsi - gusto
Domenica 14 settembre nel centro di #Poggibonsi si svolgerà la seconda edizione di “Poggibonsi di Gusto” con tantissime eccellenze enogastronomiche del territorio e tanti ospiti speciali. www.lafinestradistefania.it - facebook.com Vai su Facebook
