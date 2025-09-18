Podisti messinesi protagonisti a diverse latitudini da Venetico a Copenaghen
Podismo messinese protagonista in tre diverse gare. Nella mezza maratona di Copenaghen, Ferdinando Chimenz, nato nella città dello Stretto, ma residente per lavoro a Milano, ha stabilito il personale con il crono di 1h10’46”, classificandosi secondo degli italiani. Ottima prestazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Saverio Amasi (Atletica Savoca) e Valentina Bartolotta (Podistica Capo d'Orlando) sono i vicitori della seconda edizione di "Correre per non dimenticare" che si è svolta domenica scorsa a Messina. La manifestazione, organizzata dalla Pol. Albatros Messina 2 - facebook.com Vai su Facebook
