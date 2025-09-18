PIZZAGIRLS 2025 storie di Donne e di Pizza
Un originale viaggio tra cultura e gastronomia attraverso figure di donne straordinarie che hanno lasciato un segno nella storia. Da venerdì 19 settembre su RaiPlay torna la nuova stagione di PizzaGirls, il format ideato e diretto da Carlo Fumo che parla dell’arte bianca al femminile e che racconta il mondo della pizza tra storie e passioni. Otto puntate condotte da Angela Tuccia e Barbara Politi e sedici pizzaiole protagoniste, artiste della farina e del lievito, che attraverso le proprie creazioni raccontano storie di sacrifici, sogni e legami con la loro terra. Tra loro otto maestre pizzaiole – Sonia e Silvia Gabriele, Clara Micheli, Maria Falcone, Tiziana Cappiello, Milena Natale, Vittoria Iemma, Debora Buglino, Entela Mamunanaj e Nelissa Shametaj – si sfidano anche per portare in tavola pizze ispirate a grandi icone italiane: da Laura Pausini a Raffaella Carrà, da Anna Magnani a Artemisia Gentileschi, fino a Grazia Deledda, Lina Wertmüller, Miuccia Prada e Mariangela Melato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pizzagirls - storie
Siamo orgogliosi di esserci! Oggi abbiamo partecipato alla conferenza stampa di PizzaGirls– “Storie di pizza e di donne”, la prima serie TV interamente dedicata all’universo femminile della pizza. In onda su RaiPlay dal con le prime 4 punta - facebook.com Vai su Facebook
PIZZAGIRLS - Storie di pizze e di donne, di creatività e di passione su Rai Play dal 19 settembre https://ift.tt/N62PsFG - X Vai su X
PizzaGirls 2025: dal 19 settembre su RaiPlay nuove storie di pizze e di donne; Barbara Politi alla conduzione della nuova stagione di PizzaGirls, disponibile su RaiPlay dal 19 settembre; Su RaiPlay torna PizzaGirls, tra vip e storie di donne in cucina.
PIZZAGIRLS 2025, storie di Donne e di Pizza - Un originale viaggio tra cultura e gastronomia attraverso figure di donne straordinarie che hanno lasciato un segno nella storia. Secondo msn.com
PizzaGirls 2025: dal 19 settembre su RaiPlay nuove storie di pizze e di donne - Torna su RaiPlay PizzaGirls 2025: otto puntate con sedici pizzaiole, vip ospiti e pizze dedicate alle icone italiane. Segnala lifestyleblog.it