Pizza alla Fara autentiche bontà da degustare a casa propria
Una piccola pizzeria d’asporto nel cuore di Città Alta, punto di riferimento per chi cerca la qualità e luogo ideale per golose pause nel verde del parco cittadino. Attiva anche la consegna a domicilio con Deliveroo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: pizza - fara
Basket B. Pizza: "Loreto, una vera impresa. La nuova società farà molto bene»
Un’esplosione di sapori che aspetta solo il forno! Carciofi, olive e formaggio filante: la combinazione che conquista ogni palato. 035 3054247 Via Porta Dipinta 34/D, Bergamo Alta Deliveroo & Just Eat #3 #PAFBergamo #pizzaallafara #olive #carc - facebook.com Vai su Facebook
«Pizza alla Fara» autentiche bontà da degustare a casa propria - Per chi desidera riceverla direttamente a casa, «Pizza Alla Fara» è disponibile anche su Deliveroo, permettendo così di raggiungere i clienti non solo in Città Alta, ma anche nelle zone limitrofe del ... Da ecodibergamo.it