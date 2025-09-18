‘Strade di jazz’ è il nome del nuovo format sperimentale pensato per animare via Gioacchino Rasponi, venerdì prossimo e il 26 settembre. "L’idea è nata chiacchierando con Gianni Corbari, titolare del negozio Jean music room, e l’intento è di animare la zona", racconta Stefano Dallatomasina, titolare del ristorante l’Ètoile. "Ci troviamo vicino al Duomo e al Battistero Neoniano in una cornice molto particolare della città – continua Dallatomasina–. Abbiamo pensato di fare rete tra noi esercenti per dare vita a qualcosa di nuovo e piacevole, si sono aggiunti anche il ristorante Nora thai, Leonardi dolciumi, Piccole cose e Artdeco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più eventi per rilanciare il quartiere. La sfida di via Gioacchino Rasponi