Più eventi per rilanciare il quartiere La sfida di via Gioacchino Rasponi
‘Strade di jazz’ è il nome del nuovo format sperimentale pensato per animare via Gioacchino Rasponi, venerdì prossimo e il 26 settembre. "L’idea è nata chiacchierando con Gianni Corbari, titolare del negozio Jean music room, e l’intento è di animare la zona", racconta Stefano Dallatomasina, titolare del ristorante l’Ètoile. "Ci troviamo vicino al Duomo e al Battistero Neoniano in una cornice molto particolare della città – continua Dallatomasina–. Abbiamo pensato di fare rete tra noi esercenti per dare vita a qualcosa di nuovo e piacevole, si sono aggiunti anche il ristorante Nora thai, Leonardi dolciumi, Piccole cose e Artdeco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Puliamo il Mondo a San Giovanni a Teduccio Il 21 settembre, Napoli si mobilita per prendersi cura del proprio territorio! Nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, torna Puliamo il Mondo, l’iniziativa di Legambiente insieme all’alleanza Eco-giustizia Subito - facebook.com Vai su Facebook