Più disoccupati e anche più occupati Quei dati che sembrano paradossali Cgil | Ma il bilancio resta negativo

Disoccupati in crescita del 10 per cento rispetto al secondo trimestre dello scorso anno, con una vera e propria impennata per quanto riguarda le donne (+32,5%), ancora le più penalizzate nel mondo del lavoro. Cresce l’occupazione ma soltanto per i lavoratori autonomi, mentre calano di 8mila unità i lavoratori dipendenti. E’ questa la fotografia scattata dall’ufficio studi della Cgil Marche su rielaborazione dei dati Istat riguardanti il mercato del lavoro della regione e relativa al secondo trimestre del 2025. Nonostante la crescita di disoccupati, con un aumento di 41mila unità nel trimestre, viene però riscontrato contestualmente anche un aumento di occupati (+0,6%), che nelle Marche raggiungono quota 653mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
