Più di dieci lanci ogni anno La scommessa di Arianespace

Aumentare la cadenza dei lanci di Ariane 6 oltre la soglia dei dieci all’anno. È questa la prospettiva delineata dall’amministratore delegato di Arianespace, David Cavaillolès, nel corso della World space business week. L’annuncio arriva in una fase delicata per il mercato globale del trasporto spaziale, dominato dalla concorrenza di SpaceX e in attesa dei grandi progetti istituzionali europei. Cavaillolès ha spiegato che la società sta valutando scenari di crescita in base all’evoluzione della domanda, sia istituzionale che commerciale: “Ora stiamo riaprendo il caso” ha dichiarato, sottolineando come nuove costellazioni satellitari possano spingere verso un aumento della capacità. 🔗 Leggi su Formiche.net

